Пассажирка выпала из трамвая при сходе с рельсов на улице Костякова в Москве

В Москве трамвай сошел с рельсов - пассажирка выпала из салона Пассажирка выпала из трамвая при сходе с рельсов на улице Костякова в Москве

Москва27 окт Вести.На улице Костякова в Москве трамвай сошел с путей – в результате пострадала одна пассажирка. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

Женщина выпала из трамвая при сходе с рельсов в Москве говорится в публикации

Пострадавшую доставили в больницу с переломами обеих рук и черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По предварительным данным, в вагоне ехали 20 человек.

Среди возможных причин случившегося называют попадание постороннего предмета на рельсы. Движение трамваев на этом участке приостановлено.

Выясняются все обстоятельства ДТП.