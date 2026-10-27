Москва27 октВести.На улице Костякова в Москве трамвай сошел с путей – в результате пострадала одна пассажирка. Об этом сообщил Telegram-канал "112".
Женщина выпала из трамвая при сходе с рельсов в Москвеговорится в публикации
Пострадавшую доставили в больницу с переломами обеих рук и черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
По предварительным данным, в вагоне ехали 20 человек.
Среди возможных причин случившегося называют попадание постороннего предмета на рельсы. Движение трамваев на этом участке приостановлено.
Выясняются все обстоятельства ДТП.