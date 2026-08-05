Москва5 авгВести.На Загорьевской улице в Москве произошел инцидент с рейсовым автобусом м87. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", передает Агентство городских новостей "Москва".
Причины произошедшего установит специальная комиссия.
Произошел инцидент с участием автобуса м87. Причины инцидента установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с Ликинским автобусным заводом – производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного циклаотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что, предварительно, у автобуса лопнуло колесо. В результате пострадала девушка, сидевшая над колесной аркой.