Колесо лопнуло у автобуса на юге Москвы, пострадала девушка В Москве из-за лопнувшего колеса рейсового автобуса пострадала девушка

Москва5 авг Вести.На Загорьевской улице в Москве произошел инцидент с рейсовым автобусом м87. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", передает Агентство городских новостей "Москва".

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

Произошел инцидент с участием автобуса м87. Причины инцидента установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с Ликинским автобусным заводом – производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что, предварительно, у автобуса лопнуло колесо. В результате пострадала девушка, сидевшая над колесной аркой.