Движение двух трамваев восстановлено на улице Костякова в Москве после ДТП

Восстановлено движение трамваев после ДТП на улице Костякова в Москве Движение двух трамваев восстановлено на улице Костякова в Москве после ДТП

Москва27 окт Вести.Восстановлено движение трамваев № 27 и №29 на улице Костякова, информирует Дептранс Москвы в MAX. Ранее их маршрут был временно изменен из-за ДТП.

В ведомстве сообщили, что сегодня около 10.25 в районе остановки "Улица Костякова" произошел сход двух тележек трамвая № 27.

Маршрут трамваев № 27 и 29 был временно изменен. В настоящее время движение трамваев восстановлено говорится в публикации

На место ЧП оперативно прибыли и отреагировали на ситуацию службы метрополитена и города, отметили в Дептрансе столицы.

Там заверили, что причины и обстоятельства случившегося будут установлены специальной комиссией с участием специалистов Московского метрополитена и производителя трамваев.