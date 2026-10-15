В Омске ищут мужчину на велосипеде, который пристает к девушкам

Омская полиция разыскивает велосипедиста, хватающего девушек за причинные места В Омске ищут мужчину на велосипеде, который пристает к девушкам

Москва15 окт Вести.Полицейские в Омске разыскивают мужчину на велосипеде, который подкарауливает девушек на улицах и хватает их за интимные места, сообщает SHOT.

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На домогательства пожаловалась 21-летняя Дарья. В конце лета днем мужчина встретил ее у магазина подъехал, схватил за гениталии и быстро скрылся. Девушка настолько растерялась, что не успела ничего предпринять. 14 октября она наткнулась на его снова. На этот раз Дарья толкнула мужчину – тот уехал, ей удалось снять на видео только его удаляющуюся спину.

Девушка выложила видео в соцсети, после чего омички начали присылать похожие истории о домогательствах.