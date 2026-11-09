Москва9 ноя Вести.В Оренбурге задержан молодой человек, избивавший девушек, сообщает региональная полиция в мессенджере MAX.

Сотрудники полиции обнаружили в интернете видеозапись, на которой запечатлено, как парень избивает девушку около подъезда дома в областном центре. Потом обнаружился ролик, на котором тот же парень применяет физическую силу к другой девушке в лифте жилого дома.

В результате проведенных мероприятий полицейскими за совершение противоправных деяний задержан ранее судимый 18-летний местный житель отмечается в публикации

Сейчас правоохранители устанавливают, кто еще пострадал от действий задержанного.