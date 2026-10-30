В Рязани задержан организатор порнотрансляций в интернете В Рязани задержали организатора видеотрансляций порнографии в интернете

Москва30 окт Вести.Рязанские киберполицейские задержали 21-летнего местного жителя, который организовал изготовление и распространение порнографических видеоматериалов в интернете, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Как установили правоохранители, неработающий мужчина имел приватный канал в одном из мессенджеров, у которого были около 500 человек. За деньги он договаривался с проститутками о видеосъемках интимного характера. Видео снимали в квартире задержанного в Железнодорожном районе Рязани. Он сам снимался в откровенных сценах. Видео транслировалось в канале мессенджера в режиме реального времени.

Сотрудники киберполиции задержали стримера и в ходе обследования в его квартире изъяли мобильный телефон, на который снимался противоправный контент. Обнаруженное в нем видео, согласно проведенному исследованию, признано порнографическим отмечается в публикации

Кроме того, как выяснилось, мужчина владел открытым каналом в интернет-мессенджере, где публиковал видео с оскорблениями и побоями его пожилых родственников. По этим фактам началась проверка.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконных изготовлении и обороте порнографических материалов с использованием интернета, он арестован. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.