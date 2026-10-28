Жителю Липецкой области грозит до 7 лет колонии за призывы к терроризму

Липецкий администратор интернет-канала арестован за призывы к терроризму Жителю Липецкой области грозит до 7 лет колонии за призывы к терроризму

Москва28 окт Вести.Сотрудники УФСБ России по Липецкой области задержали администратора публичного канала в иностранном мессенджере, где размещались публикации с призывами к совершению терактов и пропагандой террористической идеологии, сообщает ГТРК "Липецк".

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" отмечается в публикации

На время следствия подозреваемый арестован. Если вина мужчины будет доказана, он может получить до 7 лет лишения свободы.

В УФСБ указали, что специалисты по кибербезопасности обладают средствами и методами, позволяющими установить владельцев аккаунтов и источников трафика.