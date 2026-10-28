Москва28 октВести.Сотрудники УФСБ России по Липецкой области задержали администратора публичного канала в иностранном мессенджере, где размещались публикации с призывами к совершению терактов и пропагандой террористической идеологии, сообщает ГТРК "Липецк".
Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"отмечается в публикации
На время следствия подозреваемый арестован. Если вина мужчины будет доказана, он может получить до 7 лет лишения свободы.
В УФСБ указали, что специалисты по кибербезопасности обладают средствами и методами, позволяющими установить владельцев аккаунтов и источников трафика.