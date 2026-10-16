Москва16 октВести.В Уфе 28-летний мужчина осуществлял съемку и распространение порнографических материалов с участием девушек в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали силовики, сообщается в МВД по Республике Башкортостан.
Мужчина снимал нетрезвых девушек и после размещал порнографические видео в одном из закрытых каналов мессенджера.
Сотрудниками Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий МВД по Республике Башкортостан при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность по незаконному изготовлению и обороту порнографических материаловотмечается в сообщении в MAX
В ходе обыска в квартире подозреваемого были изъяты два телефона, жесткий диск и персональный компьютер.
Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Подозреваемого арестовали. Следствие продолжается.