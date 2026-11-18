Полиция начала проверку после информации о камерах в женских туалетах ЮФУ

Полиция заинтересовалась скрытыми камерами в женских туалетах ЮФУ Полиция начала проверку после информации о камерах в женских туалетах ЮФУ

Москва18 ноя Вести.Полиция начала проверку по факту незаконной съемки в туалетах в одном из вузов Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, в которой сообщается о незаконной съемке и грубом нарушении неприкосновенности частной жизни в одном из высших учебных заведений Ростова-на-Дону. По данному факту проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего сказано в сообщении

Также полиция устанавливает личности причастных к скрытой съемке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что ей поступили жалобы от студенток Южного Федерального Университета на установленные в женских туалетах разных факультетов скрытые камеры. Часть видео и фото были опубликованы на порносайтах, а девушкам поступают угрозы. Мизулина пообещала направить запросы в СК и Генпрокуратуру, а также в Роскомнадзор.