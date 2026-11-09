В Анапе студенты техникума пожаловались на камеры в туалетах и раздевалках В раздевалках и туалетах техникума в Анапе установили камеры

Москва9 ноя Вести.Студенты Анапского индустриального техникума сообщили, что в туалетах и раздевалках учебного корпуса по адресу Парковая, 61 установили камеры видеонаблюдения. Об этом пишет Telegram-канал "Краснодар и край".

Учащиеся рассказали, что камеры расположены так, что в них может быть видно происходящее в туалетных кабинках – в том числе через отражения в зеркалах. У студентов также возникли опасения, что записывается не только изображение, но и звук.

По данным канала, студенты обратились к общественности и представили фото и видео камер видеонаблюдения, но что именно попадает в их объективы и действительно ли идет запись звука, неизвестно.