Эксперт объяснил, можно ли устанавливать камеры на рабочем месте Эксперт Масалович: установка камер в офисе не нарушает закон

Москва13 ноя Вести.Установка камер видеонаблюдения в рабочих помещениях не нарушает право на неприкосновенность частной жизни, рассказал президент консорциума "Инфорус", специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в интервью ИС "Вести".

По его словам, камеры в офисе законны, а руководство имеет право наблюдать за работой сотрудников. К тому же, это позволяет обеспечить безопасность и следить за тем, чтобы посторонние не оказались в помещении.

В чужих помещениях и при выполнении должностных обязанностей законы о неприкосновенности частной жизни работать перестают. Это не ваше помещение, владелец помещения вправе решать, где устанавливать камеру объяснил эксперт

Он добавил, что камеры не могут быть установлены в туалетах и раздевалках.

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