Эксперт пояснил, в каком случае на работе сотрудник может использовать ИИ Юрист Соловьев: право использовать ИИ в работе зависит от трудового договора

Москва10 ноя Вести.Использование возможностей искусственного интеллекта в повседневной рабочей деятельности не является нарушением трудовой дисциплины, заявил RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Но только в том случае, если в локальном акте работодателя или в трудовом договоре (контракте) не содержится иного уточнил юрист

Он подчеркнул, что использование ИИ в отдельных областях может привести к ряду негативных последствий. В этом случае работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.