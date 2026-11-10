Москва10 нояВести.Использование возможностей искусственного интеллекта в повседневной рабочей деятельности не является нарушением трудовой дисциплины, заявил RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Но только в том случае, если в локальном акте работодателя или в трудовом договоре (контракте) не содержится иногоуточнил юрист
Он подчеркнул, что использование ИИ в отдельных областях может привести к ряду негативных последствий. В этом случае работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.