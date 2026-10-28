Эксперт предупредил, что закрашенное фото карты не защищает ее от мошенников IT-эксперт Масалович: закрашенное фото банковской карты не защитит от мошенников

Москва28 окт Вести.Закрашенные в редакторах фото банковских карт и личных документов не защитят от мошенников, получить информацию с таких снимков не составит для них труда. Об этом в беседе с информационной службой "Вести" предупредил президент консорциума "Инфорус", специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

Он обратил внимание на то, что люди часто выставляют в интернете фото банковских карт, закрашивая номер в редакторе или размывая его специальными программами.

Технологий таких несколько. Первое — берут номер телефона или номер карты, просто маркером зачеркивают горизонтальной чертой… Если торчат кончики букв или кончики цифр, могу вам сказать, даже хоть чуть-чуть, этого достаточно, чтобы номер восстановить. Алгоритмы очень простые. Второе — используют дешевый редактор и в нем нажимают просто кнопочку "заблюрить" — как бы закрасить, размыть. На самом деле блюр — это регулярный алгоритм, и в интернете есть огромное количество обратных алгоритмов, которые восстановят, что было размыто сказал Масалович

По словам специалиста, если есть желание спрятать свои данные, то лучший способ – их просто не показывать.

Особенно вот кредитные карты, номера телефонов и прочее. Потому что, если человек не понимает, как работают алгоритмы искажения данных и потом восстановления, он будет работать по-дилетантски, это восстанавливается за секунды добавил Масалович

Он также порекомендовал скрывать личные подписи – их мошенники используют для подделки документов.

Если вам кто-то дает всякие эти письма или грамоты, и там подписи серьезных людей, вот подписи надо закрашивать, потому что подписи тоже мошенники используют, чтобы потом подделать другие документы. То есть это, пожалуй, вот единственный случай, который в голову приходит, когда документ выложить можно, похвастаться, что вас тут похвалили. Некоторые данные с документа надо закрасить пояснил специалист

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