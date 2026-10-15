Юрист объяснил, в каких случаях работа на дому в квартире законна Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил правила ведения бизнеса и работы на дому

Москва15 окт Вести.Российское законодательство разрешает гражданам использовать жилые помещения для профессиональной деятельности или ведения бизнеса без перевода квартиры в нежилой фонд, однако с соблюдением ряда строгих условий. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Специалист пояснил, что вести работу на дому (например, заниматься репетиторством, юридической, бухгалтерской или творческой практикой) законно только в том случае, если собственник действительно проживает в этой квартире, не нарушает права соседей, а также соблюдает санитарные и пожарные нормы.

При этом Жилищный кодекс строго запрещает размещать в жилом фонде промышленные производства, гостиницы, хостелы, магазины, склады или полноценные офисы. За нарушение правил использования жилья предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.