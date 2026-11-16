Эксперт Бондарь: сдачу жилья могут расценить как услугу гостиницы в ряде случаев

Россиянам объяснили, когда сдачу жилья могут расценить как услугу гостиницы Эксперт Бондарь: сдачу жилья могут расценить как услугу гостиницы в ряде случаев

Москва16 ноя Вести.Сдачу жилья могут расценить как предоставление услуги гостиницы при частой смене жильцов. Об этом в беседе с RT рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Как пояснил специалист со ссылкой на Жилищный кодекс России, в жилых помещениях запрещено размещение гостиниц, а сама квартира в многоквартирном доме не должна использоваться для предоставления гостиничных услуг.

Если комнаты заставлены спальными местами, а жильцы постоянно меняются, проверяющие могут расценить такое жилье как нелегальное общежитие приводит слова Бондаря RT

Эксперт добавил, что за постоянный шум в ночное время предусмотрена ответственность по региональным законам о тишине, а за антисанитарию или грязь в подъезде - штраф.