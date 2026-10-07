Юрист рассказал, как избавиться от мини-отеля в соседней квартире Юрист Минаев: доказать наличие мини-отеля в соседней квартире помогут объявления

Москва7 окт Вести.Практика превращения обычных квартир в хостелы или мини-отели стала довольно распространенной. Посуточная сдача квартиры вполне законна, однако лишь при условии, что она не мешает соседям. В беседе с NEWS.ru судебный юрист, управляющий партнер юридической фирмы "Абсолем" Сергей Минаев рассказал, как избавиться от мешающей гостиницы в соседней квартире.

По словам юриста, одних подозрений, что жилье используется как отель, для запрета недостаточно.

Если гражданин сдает жилье и постояльцы нарушают покой, порядок действий следующий. Соберите доказательства: скриншоты объявлений с формулировками "заезд с 14:00", "уборка", "трансфер" и т.д. - наличие таких услуг может быть оценено как гостиничные услуги. Фиксируйте каждое нарушение: на шум после 23:00 вызывайте полицию. Пишите жалобы в Жилинспекцию, Роспотребнадзор, МЧС, налоговую и прокуратуру объяснил Минаев

Юрист добавил, что при злостных нарушениях порядка владельцем жилья существует возможность судебного прекращения права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение. То есть суд может продать "нехорошую квартиру" с публичных торгов.