Москва2 нояВести.Арендодатель не может удерживать деньги из залога за дефекты, появившиеся в результате обычного использования квартиры. Об этом "Абзацу" рассказал кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.
К естественному износу, объяснил эксперт, относятся потертости мебели, выцветание обоев, следы на напольном покрытии и потускнение сантехники. При этом повреждения вроде прожогов обивки и разбитой плитки не считаются обычными следами эксплуатации, уточнил специалист.
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Если собственник требует возместить ущерб, он должен доказать наличие повреждений, показать, в каком состоянии находилось имущество при заселении, и обосновать размер компенсации, добавил Матюшенков. Требовать полную стоимость новой мебели вместо возмещения фактического ущерба, отметил юрист, арендодатель не вправе.
Эксперт посоветовал фиксировать состояние жилья при въезде и выезде, а спорные вопросы решать письменно. Если владелец удерживает залог без достаточных оснований, жилец может потребовать возврата денег через суд, заключил специалист.
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