Юрист рассказала, как продать квартиру в строящемся доме Юрист Восканян: через переуступку прав можно продать квартиру в строящемся доме

Москва2 ноя Вести.Продажа квартиры в строящемся жилом комплексе возможна путем переуступки прав требования по договору долевого участия (ДДУ). Однако следует учитывать, что покупатель получает не право собственности на объект недвижимости, а лишь право требовать передачи квартиры после ввода дома в эксплуатацию. Об этом рассказала директор по правовым вопросам Level Group Валентина Восканян в беседе с RT.

В случае, когда уступаемые права на жилье в строящемся доме принадлежат несовершеннолетнему, требуется получить предварительное согласие органов опеки и попечительства, которые следят за защитой имущественных интересов ребенка, предупредила специалист.

По ее словам, если для оплаты по договору долевого участия использовался материнский капитал, необходимо дополнительно учитывать обязательство оформить приобретаемую недвижимость в общую собственность всех членов семьи — разрешение опеки не освобождает от этой обязанности.

Как пояснила эксперт, при такой сделке дольщик передает новому покупателю не саму квартиру, а свои права по ДДУ — то есть право требовать передачи жилого помещения после завершения строительства объекта.

Такую уступку можно совершить в промежутке между государственной регистрацией исходного ДДУ и моментом подписания передаточного акта. К этому моменту договор долевого участия должен быть полностью оплачен либо оставшийся долг переводится на нового участника — в этом случае также потребуется согласие застройщика пояснила Восканян

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