В Госдуме разъяснили порядок продажи ипотечной собственности Чаплин: после продажи ипотечной квартиры нужно аннулировать запись ЕГРН

Москва23 окт Вести.После продажи ипотечной квартиры необходимо аннулировать запись в Едином государственном реестре недвижимости. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, депутат от "Единой России" Никита Чаплин.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что этот шаг позволит снять ограничения по пользованию имуществом.

Вы продали ипотечную квартиру и выплатили кредит деньгами покупателя. Теперь нужно погасить запись об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости, чтобы снять ограничение на дальнейшие сделки с жильем сказал депутат

Чаплин пояснил, что справка о закрытии долга не заменит процедуры, поэтому человек должен обратиться в МФЦ, приложив к заявлению отметку о погашении.

Ранее стало известно, что с начала октября как минимум три крупных российских банка повысили ставки по рыночной ипотеке.