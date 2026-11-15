В Госдуме рассказали, как сменить вид использования земельного участка Депутат Чаплин рассказал о механизме смены вида использования земельного участка

Москва15 ноя Вести.Первый зампред комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин рассказал, как владельцу земельного участка изменить вид разрешенного использования (ВРИ).

По его словам, которые приводит RT, собственник выбирает один или несколько основных видов разрешенного использования из перечня, установленного градостроительным регламентом, и закрепляет выбор в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

По общему порядку собственник выбирает основной ВРИ без отдельного разрешения и согласования. Для смены основного ВРИ выберите подходящий вариант из раздела основных видов, проверьте установленные для него размеры участка и параметры застройки сказал Чаплин

Депутат подчеркнул, что заявление о внесении изменений в ЕГРН подают через МФЦ или в электронном виде, а новый вид считается выбранным со дня внесения сведений в реестр. Перед обращением также важно проверить категорию участка, его территориальный статус и основание владения, заключил Чаплин.

13 октября депутат Госдумы Александр Аксененко рассказал, что бесплатный земельный участок в настоящее время могут получить многодетные семьи, матери-героини, Герои Советского Союза, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Славы.