В Госдуме объяснили изменения в подаче уведомлений о стройке дач В России изменился порядок подачи уведомлений о строительстве частных домов

Москва25 сен Вести.С сентября сведения о строительстве индивидуальных жилых и садовых домов в России переведены на реестровую модель. Об этом NEWS.ru сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Депутат напомнил, что теперь информация о планируемом строительстве вносится в соответствующий реестр уведомлений, а после завершения работ - в реестр уведомлений об окончании строительства.

Срок рассмотрения уведомления о планируемом строительстве сокращен с семи до пяти рабочих дней добавил Гаврилов

Подать необходимые документы можно через портал "Госуслуги" или МФЦ.

Для домов на садовых участках также сохраняется упрощенный порядок оформления. По словам Гаврилова, до марта 2031 года зарегистрировать право на такой объект можно на основании технического плана и правоустанавливающего документа на участок.

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