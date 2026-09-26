В Госдуме рассказали, как оформить землю под старым гаражом Депутат Гаврилов: землю под гаражом можно оформить в собственность

Москва26 сен Вести.Земельный участок под старым капитальным гаражом в ряде случаев можно бесплатно оформить в собственность. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, воспользоваться механизмом могут пользователь гаража, наследник владельца или человек, которому постройка была передана.

Гаражная амнистия продлена до 1 сентября 2031 года. Она позволяет гражданам зарегистрировать старый гараж для личных нужд и бесплатно получить в собственность государственный или муниципальный участок под ним заявил Гаврилов

Программа распространяется на капитальные гаражи, стоящие на фундаменте, и построенные до 30 декабря 2004 года. Для подтверждения прав могут использоваться решение о выделении участка, справка гаражного кооператива или документ о выплате пая, а также старые бумаги о подключении к сетям и оплате коммунальных услуг.

Механизм действует с 1 сентября 2021 года и предусматривает упрощенное оформление прав на гараж и землю под ним. По данным Росреестра, за время действия программы россияне зарегистрировали около 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч земельных участков.