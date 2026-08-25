Москва25 авгВести.Россияне могут оформить регистрацию по месту жительства на даче, если речь идет о доме, который имеет статус жилого. Об этом сообщается в Telegram-канале Миграционной службы Министерства внутренних дел России.
По данным ведомства, для прописки на даче необходимо предоставить заявление о регистрации, документ, удостоверяющий личность, а также документы, являющиеся основанием для вселения в жилое помещение для временного или постоянного проживания.
Регистрация граждан России по месту жительства в жилых строениях, расположенных на садовых или дачных участках, возможна. Главное условие – помещение должно иметь статус жилогоговорится в публикации
Отмечается, что соответствующую регистрацию осуществляют подразделения по вопросам миграции территориального органа. Подать заявление россияне могут на портале госуслуг, в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД, а также в офисе МФЦ.