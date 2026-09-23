Дачникам рассказали, нужно ли убирать опавшие листья перед наступлением зимы Дачникам рассказали, как можно использовать в огороде опавшие листья

Москва23 сен Вести.Зачем собирать опавшие листья на своем загородном участке и как их можно приспособить в хозяйстве, информационной службе "Вести" рассказали агроном Маргарита Маевская и дачница Полина Гришанова.

Маргарита Маевская на своей даче при помощи листвы создает первые грядки в строительных мешках. Женщина рассказала, что начинает посадки в конце февраля – листва с добавлением земли создают отличную почву для роста овощей.

У тебя происходит естественный процесс разогревания. Пока листья преют, гниют – это получается такой большой термос, для рассады это прямо вот прекрасно рассказала Маевская

Кроме того, Маевская укрывает посадки – например, малину – слоем листьев. С таким приемом все лето можно не пользоваться другими удобрениями, поделилась агроном.

Я укрываю землю от того, чтобы быстро испарялась влага – это функция мульчирования. Второй момент – это опять же подкормить те организмы, которые живут в земле, в почве, чтобы мне не удобрять малину. Это произойдет само собой, то есть черви, которые там живут, они перерабатывают, им вкусненько, они мне делают жирную почву добавила Маевская

Дачница Полина Гришанова рассказала, почему опавшую листву важно собирать с газона.

Если их не убирать с газона, то образуются проплешины, и газон соответственно, портится, поэтому с газона обязательно все убирать сообщила Гришанова

Собранные опавшие листья дачница отправляет в компост и поливает ускорителем компостирования, чтобы к весне получилась хорошая почва для посадок.

Ранее руководитель общественного движения "Антиборщевик" Мария Попова рассказала дачникам, как правильно бороться с борщевиком.