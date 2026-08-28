Москва28 авг Вести.Перед уборкой малины необходимо четко понимать ее дальнейшую судьбу. От этого зависит, каким именно способом будет сниматься урожай, рассказала ИС "Вести" генеральный директор Ягодного союза России Ирина Козий.

Если малина после сборки пойдет на переработку и дальше будет использоваться для изготовления разного рода напитков и топпингов, то ее могут собрать с помощью комбайна.

Если говорить о сборе урожая малины, то большой вопрос — это как она потом будет использоваться. Если малина пойдет на переработку, будет замораживаться, а потом из нее будут производить варенья, джемы, начинки, морсы, что-то еще, сохранность все равно важна. Она не должна сильно потечь, она не должна рассыпаться, но тем не менее ее можно собрать комбайном, потом почистить от каких-то лишних включений, листиков и так далее и отправить на заморозку пояснила Козий

В случае, когда малину собирают для продажи с прилавка, требуется в буквальном смысле ручная работа.

А если нам нужна малина, которая поедет на прилавок, которая должна радовать глаза покупателей, то ее, конечно, собирают вручную, аккуратно укладывают сразу же в ту упаковку, в которой она будет продаваться. Перекладывать ягодки ни в коем случае нельзя добавила она

Ранее сообщалось, что несмотря на наличие собственного урожая, малину на продажу в РФ чаще всего завозят из других стран, что сильно влияет на рост цен. Даже в сезон стоимость ягод может достигать 2-4 тысяч рублей за килограмм.