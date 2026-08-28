Гендир Ягодного союза: в РФ не хватает сортов малины с долгим сроком хранения Эксперт рассказала об отличии российской малины от зарубежной

Москва28 авг Вести.В России существует дефицит промышленных сортов малины, которые отличаются большим сроком хранения. Об этом ИС "Вести" рассказала генеральный директор Ягодного союза России Ирина Козий.

Она отметила, что при большом количестве поставок ягоды из других стран, в пик сезона во многих фермерских хозяйствах можно приобрести и российскую малину.

Пик сезона у нас приходится на конец августа и сентябрь. И на самом деле, в это время видим достаточно много уже российской малины на прилавках. Параллельно идет малина из Беларуси, из некоторых других стран Восточной Европы. Но, в принципе, вот именно сейчас российскую малину можно попробовать, можно заказать во многих хозяйствах фермерских, в подмосковных хозяйствах с доставкой рассказала Козий

Основное отличие импортной ягоды от отечественной - в сроке хранения. У промышленных сортов он значительно дольше.

В России не так много промышленных сортов малины. Дело в том, что в основном традиционная советская селекция малины, ее было много, вкусная ягода, но она была рассчитана на дачное выращивание. Когда ягода сразу попадает с грядки на стол. Ее не нужно было хранить, ее не нужно было везти в магазин, она не должна была заезжать в РЦ (распределительный центр – прим. ред.) магазина, несколько раз перераспределяться и так далее. Сейчас, чтобы попасть на полку супермаркета, ягоде нужно, чтобы у нее срок хранения был, ну, хотя бы дней пять добавила она

Козий отметила, что в Россию завозится достаточно большое количество современных сортов малины, и они хорошо себя чувствуют в наших условиях.