Москва11 авгВести.Несмотря на распространенность малины в частных садах России, цены на эту ягоду в магазинах очень высокие. Это происходит из-за того, что малину на продажу в РФ завозят в основном из соседних стран, пишет KP.RU.
Издание отмечает, что даже в сезон, летом, стоимость ягоды может достигать 2-4 тысяч рублей за килограмм.
Летом малина завозится из соседних стран – Беларуси, Молдовы, Сербии. Вне сезона – Марокко, Мексика и другие страны Южной Америки и Южной Африки, Китай. Всего ежегодно покупаем около 2500 – 3000 тонн свежей малины и более 10 тысяч тонн замороженнойприводятся в материале слова руководителя проекта "Ягодная академия" Ирины Козий
По ее словам, выращивание малины в России требует значительных вложений. Так, для продажи в свежем виде ягоду выгоднее всего выращивать в специальных туннелях, а это обойдется в примерно 20 миллионов рублей на гектар.
При этом нет гарантии на стабильный урожай каждый год. Кроме того, малина – очень хрупкая ягода и требует большого количества дорогостоящего ручного труда.
Козий считает, что Россия могла бы пойти по пути Сербии – лидера в производстве малины. Для этого необходимо развитие традиций семейного фермерства и значительная господдержка.