Названы причины высоких цен на малину в России KP.RU: цена на малину в России обусловлена высокой стоимостью выращивания ягоды

Москва11 авг Вести.Несмотря на распространенность малины в частных садах России, цены на эту ягоду в магазинах очень высокие. Это происходит из-за того, что малину на продажу в РФ завозят в основном из соседних стран, пишет KP.RU.

Издание отмечает, что даже в сезон, летом, стоимость ягоды может достигать 2-4 тысяч рублей за килограмм.

Летом малина завозится из соседних стран – Беларуси, Молдовы, Сербии. Вне сезона – Марокко, Мексика и другие страны Южной Америки и Южной Африки, Китай. Всего ежегодно покупаем около 2500 – 3000 тонн свежей малины и более 10 тысяч тонн замороженной приводятся в материале слова руководителя проекта "Ягодная академия" Ирины Козий

По ее словам, выращивание малины в России требует значительных вложений. Так, для продажи в свежем виде ягоду выгоднее всего выращивать в специальных туннелях, а это обойдется в примерно 20 миллионов рублей на гектар.

При этом нет гарантии на стабильный урожай каждый год. Кроме того, малина – очень хрупкая ягода и требует большого количества дорогостоящего ручного труда.

Козий считает, что Россия могла бы пойти по пути Сербии – лидера в производстве малины. Для этого необходимо развитие традиций семейного фермерства и значительная господдержка.