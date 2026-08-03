От смородины до голубики: Россия увеличивает собственное производство ягод Россия наращивает производство ягод и сокращает зависимость от импорта

Москва3 авг Вести.Россия увеличивает производство отечественных ягод и постепенно сокращает зависимость от импорта. Наиболее заметный рост ожидается в сегментах смородины, малины и голубики, однако отрасль пока сталкивается с проблемами инфраструктуры, селекции и хранения.

Как сообщила KP.RU профессор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина, Россия уже обеспечивает значительную часть внутреннего спроса на смородину.

Раньше замороженную смородину везли из Европы, сейчас импорт идет в основном из Белоруссии и Китая. Но на 75% потребность в смородине закрывается собственным производством отметила эксперт

Она пояснила, что свежая смородина не пользуется высоким спросом в сезон из-за большого количества ягод с личных участков, а основная часть промышленного урожая направляется на заморозку и переработку.

Сложнее ситуация с голубикой – отечественное производство пока обеспечивает лишь около 1–1,5% товарного оборота этой ягоды. При этом специалисты отмечают высокий потенциал роста – новые промышленные плантации закладываются в нескольких российских регионах.

Россия также увеличивает производство малины. По оценкам участников рынка, растет доля отечественной продукции, а дополнительный спрос формируется за счет переработки, в частности, производства сублимированной ягоды.

Сорокина отметила, что развитие ягодной отрасли требует решения ряда проблем. Среди них – длительный период до получения урожая, погодные риски, нехватка холодильных мощностей и оборудования для хранения. По ее словам, для дальнейшего роста производства необходимы развитие инфраструктуры, отечественная селекция и расширение возможностей переработки ягод.

Эксперты считают ягодное направление одним из перспективных резервов для повышения самообеспеченности России и сокращения зависимости от зарубежных поставок.