В столице открылись торговые павильоны "Ягодные сезоны" В Москве заработали торговые павильоны "Ягодные сезоны"

Москва18 мая Вести.Торговые павильоны "Ягодные сезоны" начали работать в Москве. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. В киосках продаются сезонные ягоды - клубника, малина, земляника из разных регионов страны.

На улицах появилось 300 узнаваемых брендированных точек - на 20% больше, чем в прошлом году приводятся в публикации слова руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка

Торговые павильоны расположены рядом со станциями метро и остановками наземного транспорта вблизи жилых районов. Киоски оформлены в единой концепции и хорошо знакомы горожанам.

Город поддерживает отечественных сельхозпроизводителей: места для торговли можно получить бесплатно с условием ротации уточняется в сообщении

Первые ягоды доставлены из фермерских хозяйств Кубани, Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Херсонской областей, Крыма, Дагестана, Адыгеи, Северной Осетии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии.