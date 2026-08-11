Москва11 авг Вести.Арктическая малина, она же княженика, занесена в Московской области в Красную книгу, поэтому ее стоимость остается высокой и составляет от нескольких тысяч рублей за килограмм. Об этом ИС "Вести" рассказала генеральный директор информационного агентства Fruitnews, руководитель проекта "Ягодная академия" Ирина Козий. На вид княженика напоминает небольшую малину, но вкус у нее другой: более сладкий, с нотками ананаса, вина и лесных ягод.

Это именно арктическая малина. Растет она преимущественно в северных регионах, хотя и встречается даже в Московской области, но здесь она занесена в Красную книгу. И, соответственно, собирать ее в Подмосковье нельзя. Ягода редкая, ее сложно собирать … У нее крайне короткий срок хранения, и, соответственно, поэтому она получается очень дорогой. Цена, как правило, начинается от нескольких тысяч рублей за килограмм. Ну, а дальше - нет предела совершенства сказала эксперт

Также она добавила, что сезон, когда можно попробовать эту ягоду в свежем виде, очень короткий.

Как правило, это одна-две недели в августе месяце. Ну, а дальше княженику можно употреблять в замороженном виде, в виде варенья. Сейчас ряд фермерских хозяйственных начинают выращивать княженику именно культурным способом. Тогда удается немножко поднять урожайность и, соответственно, сделать ее получение немножко более эффективным. Но тем не менее, все равно ягода очень сложная в выращивании отметила Козий

Ранее сообщалось, что несмотря на распространенность малины в частных садах России, цены на эту ягоду в магазинах очень высокие.