Москва30 июл Вести.Смородина традиционно занимает лидирующие позиции среди садовых культур в средней полосе России. Старший преподаватель кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ- МСХА им. К.А. Тимирязева Александр Буланов разъяснил в интервью ИС "Вести", какие сорта этой ягоды представляют наибольшую ценность для здоровья человека.

По его словам, все разновидности смородины обладают высокой биологической ценностью, однако среди них выделяется один безусловный фаворит.

В черной смородине содержится в четыре раза больше витамина C по сравнению с красной и белой смородиной рассказал Буланов

По мнению старшего научного сотрудника лаборатории энзимологии питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидата биологических наук Анастасии Балакиной, черная смородина превосходит красную по содержанию флавоноидов. Высокая концентрация антоцианов, обуславливающих темный окрас плодов, делает черную смородину более ценным источником антиоксидантов.

Их действие обусловлено тем, что они способны снижать выраженность окислительного стресса. В красной и белой смородине по сравнению с черной содержится больше пектинов. При термическом воздействии происходит высвобождение пектина, и таким образом он лучше усваивается нашей пищеварительной системой рассказала Балакина

Поэтому в целях сохранения биологической ценности продукта рекомендуется использовать красную и белую смородину для термической обработки (приготовления варенья и желе), а черную смородину целесообразно употреблять в свежем виде или подвергать заморозке, так как нагревание приводит к разрушению содержащихся в ней антиоксидантов, добавила Балакина



Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, что заморозка — единственный способ сохранить витаминный состав ягод, так как высокие температуры (например, при варке) разрушают большинство полезных нутриентов. Она также раскрыла секрет идеальной заморозки ягод, чтобы максимально сохранить биологическую ценность ягод в домашних условиях.