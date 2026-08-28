Москва28 авгВести.В России существует дефицит питомников для разведения малины. Селекционерам не хватает возможностей для экспериментов и выведения новых сортов, рассказала ИС "Вести" генеральный директор Ягодного союза России Ирина Козий.
По ее словам, решением проблемы с питомниками для разведения малины должен заняться Минсельхоз.
Питомниководство, размножение — это тоже отдельная технология. И ее выстроить нужно ровно так же, как и само производство ягод. Мало у нас пока малиновых питомников, буквально на пальцах можно пересчитать. То есть, в основном все-таки совсем качественный посадочный материал на заводе. Сорта у нас есть. А технологии их выращивания не подобраны. У ученых, которые занимаются селекцией, нет сил, возможностей для того, чтобы вот эту технологию отработать, попробовать разные удобрения, попробовать разные условия выращивания, потому что все вот это стоит денег… Это запрос к тому, чтобы у институтов была возможность не просто заниматься селекцекцией и пополнять госортреестр, но и вместе со своими сортами давать производителям технологию выращивания этих сортов, сбора урожая, хранения, для того чтоб получать вот тот самый качественной лежки урожайподелилась Козий
Ранее сообщалось, что Россия постепенно наращивает производство собственных ягод и одновременно сокращает зависимость от импорта. Профессор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина заверила, что на 75% потребность в смородине РФ закрывает собственным производством. Растет на российском рынке и доля отечественной малины.