Москва28 авг Вести.В России существует дефицит питомников для разведения малины. Селекционерам не хватает возможностей для экспериментов и выведения новых сортов, рассказала ИС "Вести" генеральный директор Ягодного союза России Ирина Козий.

По ее словам, решением проблемы с питомниками для разведения малины должен заняться Минсельхоз.

Питомниководство, размножение — это тоже отдельная технология. И ее выстроить нужно ровно так же, как и само производство ягод. Мало у нас пока малиновых питомников, буквально на пальцах можно пересчитать. То есть, в основном все-таки совсем качественный посадочный материал на заводе. Сорта у нас есть. А технологии их выращивания не подобраны. У ученых, которые занимаются селекцией, нет сил, возможностей для того, чтобы вот эту технологию отработать, попробовать разные удобрения, попробовать разные условия выращивания, потому что все вот это стоит денег… Это запрос к тому, чтобы у институтов была возможность не просто заниматься селекцекцией и пополнять госортреестр, но и вместе со своими сортами давать производителям технологию выращивания этих сортов, сбора урожая, хранения, для того чтоб получать вот тот самый качественной лежки урожай