Москва18 авгВести.За сезон на сборе дикорастущих ягод российская семья может заработать до миллиона рублей. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на заготовителей и переработчиков дикоросов.
Рабочий день профессионального сборщика стартует в 4 утра и продолжается до заката, сообщает издание. Один из сборщиков привез в Киров 100 кг черники, собранной за два дня, и сдал ее заготовителю Ивану Федорову по 230 рублей за килограмм - в сумме 23 тыс. рублей. Север Кировской области богат черникой, брусникой, клюквой и морошкой, однако нынешний год на чернику выдался скудным: по словам предпринимателя Максима Осколкова, ее объемы вчетверо меньше прошлогодних, а средняя закупочная цена у населения - 220 рублей за килограмм.
Как отметил Осколков, работающий с ягодой с начала 2000-х, отдельные сборщики способны добывать до 200 кг в день на двоих. В основном это деревенские жители, для которых ягода - главный доход.
За сезон можно заработать полмиллиона рублей. На семью - до миллиона. Для многих сборщиков эти деньги - возможность перебраться с далеких окраин в более перспективные поселки или даже в город. Знаю тех, кто с помощью ягод накопил на первоначальный взнос и взял ипотеку на городскую квартиру.рассказал KP.RU предприниматель
До 2022 года Осколков отправлял за рубеж почти 70% ягоды, но после введения санкций сбыт черники за границу фактически остановился. В последнее время спрос внутри страны вырос, поскольку россияне стали выше ценить отечественную ягоду, превосходящую по вкусу и содержанию полезных веществ импортную китайскую и канадскую продукцию.
По данным Рослесхоза, в прошлом году в стране заготовили 21 000 кг ягод-дикоросов - на 17% больше, чем в 2024-м. Как отметил в беседе с изданием президент Союза переработчиков дикоросов "Национальный экоресурс" Юрий Рудаков, сегодня на внутреннем рынке остается около 80-90% собранного урожая. Основным экспортным товаром остается черника, которую массово закупает Китай для производства антоцианов. Главными проблемами отрасли Рудаков назвал труднодоступность угодий, дефицит рабочих рук на селе и нехватку оборотных средств у заготовителей.