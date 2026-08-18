Стало известно, сколько можно зарабатывать на сборе лесных ягод в России KP.RU: сбор диких ягод может принести семье до миллиона рублей за сезон

Москва18 авг Вести.За сезон на сборе дикорастущих ягод российская семья может заработать до миллиона рублей. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на заготовителей и переработчиков дикоросов.

Рабочий день профессионального сборщика стартует в 4 утра и продолжается до заката, сообщает издание. Один из сборщиков привез в Киров 100 кг черники, собранной за два дня, и сдал ее заготовителю Ивану Федорову по 230 рублей за килограмм - в сумме 23 тыс. рублей. Север Кировской области богат черникой, брусникой, клюквой и морошкой, однако нынешний год на чернику выдался скудным: по словам предпринимателя Максима Осколкова, ее объемы вчетверо меньше прошлогодних, а средняя закупочная цена у населения - 220 рублей за килограмм.

Как отметил Осколков, работающий с ягодой с начала 2000-х, отдельные сборщики способны добывать до 200 кг в день на двоих. В основном это деревенские жители, для которых ягода - главный доход.

За сезон можно заработать полмиллиона рублей. На семью - до миллиона. Для многих сборщиков эти деньги - возможность перебраться с далеких окраин в более перспективные поселки или даже в город. Знаю тех, кто с помощью ягод накопил на первоначальный взнос и взял ипотеку на городскую квартиру. рассказал KP.RU предприниматель

До 2022 года Осколков отправлял за рубеж почти 70% ягоды, но после введения санкций сбыт черники за границу фактически остановился. В последнее время спрос внутри страны вырос, поскольку россияне стали выше ценить отечественную ягоду, превосходящую по вкусу и содержанию полезных веществ импортную китайскую и канадскую продукцию.

По данным Рослесхоза, в прошлом году в стране заготовили 21 000 кг ягод-дикоросов - на 17% больше, чем в 2024-м. Как отметил в беседе с изданием президент Союза переработчиков дикоросов "Национальный экоресурс" Юрий Рудаков, сегодня на внутреннем рынке остается около 80-90% собранного урожая. Основным экспортным товаром остается черника, которую массово закупает Китай для производства антоцианов. Главными проблемами отрасли Рудаков назвал труднодоступность угодий, дефицит рабочих рук на селе и нехватку оборотных средств у заготовителей.