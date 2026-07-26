Москва26 июл Вести.Профессиональный травник Дмитрий Юровский рассказал в интервью ИС "Вести", как найти в лесу чернику и почему эта ягода очень полезна.

По его словам, сезон сбора черники уже начался – ее можно найти в хвойных и смешанных лесах, где повышенная влажность.

Сейчас в самом соку черника, которая, собственно, предпочитает хвойные, какие-то такие смешанные леса. Предпочтительно где влажная зона черника поспевает. Ягода ее весьма-весьма полезна. Наверняка все знают препараты на основе ягод черники. Там содержится красящий антоциан, который очень полезен для зрения. И вот она сейчас в самом расцвете сказал Юровский

Чаще всего найти чернику, как отметил травник, можно на опушке леса, где очень густая крона.

Чаще [растет черника] на опушке леса. То есть это хвойные леса, и она [там] растет. Вот бывает иногда идешь по тропам, и вот где-то довольно такая густая корона, и там немного такая уже тень возникает, и вот в этой тени, где влажно, особенно любит расти черника, именно там ее стоит искать подчеркнул травник

Юровский сообщил, что после черники начнет активно зреть брусника – ее можно найти в сухих борах.

За брусникой уже нам нужно будет перейти с влажных таких хвойных лесов на сухой бор. В сухих борах уже будет зреть брусника. Брусника – это ягода, которая, кстати говоря, хранится на протяжении всей зимы абсолютно в прохладной воде, моченая. Так как она содержит бензойную кислоту, которая является природным консервантом. Допустимо хранение ягоды в первозданном виде на протяжении всей зимы добавил травник

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко дала совет россиянам о том, как сохранить витамины в ягодах. По ее словам, варить ягоды не нужно, единственный способ – заморозить их.