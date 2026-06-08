Агроном Смирнов пояснил, как собрать мяту с большой концентрацией эфирных масел Агроном рассказал о принципах сбора мяты с большим содержанием эфирных масел

Москва8 июн Вести.Эфирное масло мяты повышает концентрацию внимания, а также настроение улучшить концентрацию и поднять настроение. Секрет заключается в том, чтобы собрать растение на этапе максимальной концентрации этого вещества.

Максимальная концентрация эфирных масел будет в мяте во время бутонизации. Об этом заявил ИС "Вести" агроном Андрей Смирнов. В этот период сырье заготавливают для дальнейшей обработки, отметил он.

Обычно собирают вегетирующие части листья, но нужно собирать их, когда она начинает бутонить. До 5% эфирных масел тогда содержится в самих соцветиях. Ну а чтобы получить из них эфирные масла, это надо сильно постараться брать и делать выжимки сказал Смирнов

Получать полезные свойства от растения можно и более простыми способами. Например, добавлять листья мяты в чайные напитки.

Известны несколько десятков видов мяты, все они богаты витаминами и минералами.