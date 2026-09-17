Москва17 сен Вести.В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) назвали 10 самых распространенных ошибок, которые дачники совершают осенью.

Так, по словам ведущего инженера кафедры "Охрана окружающей среды" Марии Комбаровой, ошибкой является привычка оставлять гнилые плоды в грядках на всю зиму.

Многим кажется, что такие яблоки и груши перегниют и удобрят собой почву, но на самом деле это прямой путь к заражению сада. Некондиционный вид плодов как раз обусловлен тем, что они заражены монилиозом, плодожорками, пилильщиками и другими вредителями пояснила она

Второй важный момент – перекапывание почвы. Некоторые не делают этого, но на самом деле осенняя перекопка делает землю рыхлой и влагоемкой, чтобы за зиму она насытилась водой. К тому же благодаря этому действию погибают личинки, куколки и яйца предителей – они оказываются на поверхности и замерзают.

Третья ошибка – использование азотных удобрений вместо минеральных: со второй декады августа применять азотные удобрения уже не стоит.

Четвертую ошибку совершают те, кто не поливает огород: если не сделать это осенью, то к весне можно потерять часть посадок. Особенно это касается яблонь, груш и вишен.

Пятым пунктом являются сидераты – растения, выращиваемые для улучшения почвы. Их стоит сеять именно осенью, чтобы почва за зиму не потеряла структуру и питательные вещества.

Шестая ошибка – сжигание опавшей листвы на участке. Седьмая – белить только те деревья, на которых есть вредители. Делать это нужно в любом случае, чтобы позаботиться о сохранении здоровой коры.

Восьмой пункт – обработка сада от вредителей. Откладывать это дело до весны не стоит, лучше провести процедуру осенью после того, как опадет листва.

Девятая ошибка – чересчур интенсивное обрезание кустарников. Раны, нанесенные перед холодами, не успевают зажить, пояснила Комбарова.

Наконец, десятый пункт касается укрывания многолетних растений: не стоит делать это слишком рано, потому что теплая осенняя погода и влага создают благоприятные условия для выпревания и загнивания корневищ.