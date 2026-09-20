Ученые рассказали, что влияет на яркость осенней листвы Ученый Пермякова: на цвет осенней листвы влияет ночная температуры

Москва20 сен Вести.Яркость окрашивания листьев осенью напрямую зависит от ночной температуры и количества солнечных дней, сообщила RT доцент кафедры "Химия и биотехнология" Пермского Политеха, кандидат технических наук Ирина Пермякова.

По ее словам, для образования красных соединений нужны одновременно похолодание и яркий свет: при низкой температуре метаболизм замедляется, а синие и ультрафиолетовые лучи стимулируют синтез антоцианов. Чаще всего краснеют клен остролистный и красный, рябина, дуб, осина.

Теплая пасмурная осень дает слабый цвет, а холодные ночи с солнечными днями делают листву особенно яркой заявила Пермякова

По словам Пермяковой, красные и фиолетовые оттенки обеспечивают антоцианы, которые начинают вырабатываться при похолодании или стрессе и защищают хлоропласты от избыточного солнечного излучения.

Запуск осенних изменений связан с сокращением светового дня: растение улавливает его с помощью светочувствительных белков фитохромов, и внутренние биологические часы перестраиваются. Параллельно дерево реагирует на похолодание - в клетках меняется гормональный фон, снижается уровень ауксина, а содержание этилена и абсцизовой кислоты растет, что запускает старение тканей и выработку белков, расщепляющих хлорофилл.

Итоговый цвет зависит от того, какие красящие вещества остаются в листе после распада хлорофилла, а также от погодных условий. Если растение не вырабатывает много красных антоцианов, после исчезновения хлорофилла остаются каротиноиды, и лист становится жёлтым или оранжевым. Такая окраска характерна для березы, липы, тополя и ивы сказала химик

Отдельно эксперт объяснила, почему лиственные деревья сбрасывают листья, а ель и сосна сохраняют хвою. Иголки покрыты толстым восковым слоем и плотной кожицей, устьица погружены в углубления - благодаря этому вода испаряется медленнее, что важно в морозы. В клетках вырабатываются криопротекторы, защищающие от замерзания, поэтому хвоя выдерживает холода и сохраняется несколько лет, сменяясь постепенно. Исключение - лиственница, которая сбрасывает иголки осенью.

Листопад начинается после того, как дерево забирает из листвы азот, фосфор, калий и магний, сохраняя их на зиму. Затем у основания черешка формируется отделительный слой из клеток с ослабленными стенками, который под действием этилена и абсцизовой кислоты размягчается, и лист отрывается.

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