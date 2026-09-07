Стилист отметила сочетания цветов в одежде, которые оживят осенний гардероб Стилист: осень – пора сочетаний коричневого с голубым, черного с цветом Тиффани

Москва7 сен Вести.Новый модный сезон демонстрирует отход от традиционных осенних концепций - вместо привычной сдержанности и уюта, дизайнеры делают ставку на экспрессивность и яркие цветовые решения. Таким образом, гардероб этой осени призван стать главным инструментом в борьбе с сезонной хандрой. Стилист, дизайнер одежды Яна Арутюнова рассказала ИС "Вести", какие сочетания цветов в одежде оживят осенний гардероб.

Если в прошлом году мы все были в коричнево-бежевой гамме - мы все заботились о своем здоровье, о себе самих, то в этом году осенью мы начинаем выходить в люди, и незамеченными уж точно не останемся рассказала Арутюнова

По ее словам, некоторые из цветовых решений в одежде могут выглядеть как сочетание несочетаемого, однако это только на первый взгляд. Основных принципов комбинации цветов осени – 2026 всего два.

Первый — это контраст: коричневый и небесно-голубой, черный и Тиффани, Тиффани и горчичный. В этом случае один цвет должен быть главным, а второй усиливать его звучание. Мы говорим про сочетания, которые цепляют взгляд, которые добавляют изюминку образу рассказала стилист

По ее словам, если хочется выглядеть дороже, то коричневый можно заменить на карамельный, добавить к нему оранжевый. Еще одна новая комбинация - сливочное масло плюс пыльная роза - такие оттенки работают лучше любого хайлайтера.

Максимально будет освежать. Прям вот максимально. Причем сливочный оттенок — это же оттенок желтого. То есть мы не берем желтый яркий — это летнее, а вот на осень классно перейти в сливочные оттенки. Для тех, кому 40+ — это будет наоборот подсвечивать лицо, давать сияние и омолаживать советует Арутюнова

Однако единственное сочетание, которое стилисты уже записали в антитренды — это кобальтовый с алым. Вместе они выглядят хорошо только на подиуме или в художественной галерее.

Это сочетание цветов называется симультанный контраст. Это художественное сочетание оттенков. Оно очень круто захватывает внимание, но, если ты 8 часов будешь смотреть на это сочетание, будет физически плохо пояснила стилист

При выборе цветовой палитры не следует бездумно ориентироваться на текущие тренды. Ключевым фактором является индивидуальная совместимость оттенков с вашей внешностью. Проверенный метод, предложенный визажистом, имиджмейкером Аленой Павленко позволит определить, насколько гармонично те или иные сочетания цветов будут смотреться именно на вас.

Нужно поступить очень просто: взять спорную вещь и приложить к портретной зоне. То есть посмотреть, как эта ткань сочетается с лицом. Желательно это делать с минимумом макияжа, и каждый цвет отбрасывает рефлекс. Допустим, если это какой-то синий цвет. Синий рефлекс на некоторых может подчеркнуть тени, синеватый подтон кожи, который делает внешность более болезненной, уставшей. То есть нужно обращать внимание, освежает ли цвет внешность, или нет, углубляет ли тени посоветовала Павленко

Ранее сообщалось, что большинство жителей России так и не смогли подобрать отечественные аналоги покинувшим страну иностранным маркам одежды.