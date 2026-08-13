Стилист рассказал, какой тренд станет основным в следующем году Стилист Сухарев: в 2027 году главным трендом вновь станет slim-силуэт

Москва13 авг Вести.В следующем году в моду вновь вернется slim-силуэт , что станет главным трендом сезона 2027/2028, считает стилист и ведущий "Модного подкаста", спикер фестиваля Московского института психоанализа "Инпсихо Фест 2026" Алексей Сухарев.

В интервью Леди Mail он поделился мнением, что актуальность оверсайз одежды постепенно теряет позиции.

Я думаю, что к 2027-2028 годам этот тренд [slim-силуэт] достигнет своего пика, от него уже точно никуда не деться. Люди хотят демонстрировать свое тело самыми разными способами. Я сейчас говорю не об оголении, а скорее о подчеркивании контуров и прозрачности, которой, кстати, тоже будет очень много объяснил эксперт

Он также отметил, что мода сегодня дает покупателям большой выбор в крое, силуэте и цветах вещей.