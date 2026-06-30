Москва30 июн Вести.Носки с сандалиями – уже не ошибка, а модный трюк. Об этом ИС "Вести" заявил стилист Влад Лисовец. По его словам, этот тренд сейчас набирает обороты.

Но надо понимать, что при этом у вас должны быть нормальные шорты, а не пляжные … нормальная майка, очки, сумка и стрижка. То есть вот в образе, когда это действительно стильно, модно, это допустимо. В том варианте, в котором мы себе представляем, как мы привыкли видеть носки с сандалиями, конечно, это не совсем допустимо и не совсем опрятно выглядит. Поэтому хорошие носки, хорошие сандалии, брючные шорты. Даже, может быть, с рубашкой или с пиджаком. Это сегодня абсолютная норма, и смеяться уже над этим не приходится сказал Лисовец

Также он добавил, что носки можно выбирать необязательно под цвет остального наряда.

Они могут выделяться, они могут быть белыми неподходящими вообще под весь черный образ. Сегодня это акцент, который привлекает к себе внимание, дело в том, что мир очень сильно поменялся после ковида. И вот такая вот простая, даже ироничная одежда сегодня – это абсолютная норма. Поэтому носки с сандалиями точно так же, как и просто туфли с носками, это сегодня не является ошибкой, а даже наоборот, это очень модный трюк сказал стилист

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