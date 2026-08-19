Москва19 авг Вести.Осенние коллекции дизайнеров - прямое доказательство того, что даже самые базовые вещи в женском гардеробе постоянно меняются. На этот раз модной переоценке подверглись брюки.

Об этом ИС "Вести" рассказала стилист Эмма Болохнова.

На подиумах — самые разные модели, и некоторые из них могут удивить.

Например, брюки со штрипками — ремешками, которые крепятся на пятку. Раньше их носили только спортсмены и наездники, а теперь они стали частью делового стиля благодаря моде на ретро.

Штрипки лучше всего смотрятся с высокими сапогами — так брюки не собираются гармошкой, а ремешок остаётся невидимым.

Классическая стрелка, на самом деле она не очень удобная для современных женщин. Признаюсь честно, я тоже не особо любитель выглаживать стрелки. И для многих женщин я бы даже рекомендовала такой лайфхак, как один раз отгладить в ателье стрелку, а потом ее прошить посоветовала стилист

Что касается длины, то в моде снова вариант "семь восьмых" — по щиколотку, открывающий самую узкую часть ноги. С каблуком такие брюки делают фигуру стройнее.

Многим женщинам она подходит, потому что щиколотка у женщин — это самая узкая часть ноги. И если еще встать на каблучок, то эти брюки очень часто комплиментарны нашей фигуре. И как продолжение этого в моду входят новые правила ношения носков, а точнее, их отсутствие, то, что считалось безвкусицей еще недавно, теперь тренд. Например, если ты вот сейчас черная, то если ты добавишь, допустим, красные носочки и как акцент это будет ультрамодно, стильно рассказала стилист Болохнова

Но настоящий хит — сочетание строгих брюк с олимпийкой.

Сегодня это самая актуальная стилизация. Образ, который называется Sportshic. Ты не будешь в нем заниматься гимнастикой, потому что у тебя здесь лодочки на каблуке. Это как раз стилизовала дизайнер Стелла Маккартни на своем последнем показе, выглядит это очень стильно, очень современно, динамично рассказала стилист

Еще один тренд — брюки со стрелками. Этот классический элемент сегодня в почете, однако далеко не все умеют гладить стрелки, пояснила Болохнова.