Москва4 авг Вести.Несколько женских команд обратились к Международному союзу велосипедистов (UCI) с просьбой проверить гонщиц "Тур де Франс" на предмет "искусственного увеличения" груди ради скорости. Информацию об этом опубликовало издание WielerFlits.

Спортсменок предлагают проверить на использование подкладок в бюстгальтерах во время разделок. Инициаторы просят установить, не используют ли некоторые гонщицы подкладки для создания аэродинамического обтекателя.

В материале сказано, что еще в 2024 году внешний вид одной из гонщиц во время олимпийской раздельной гонки в Париже показался подозрительным экспертам. При рассмотрении кадров с нескольких раздельных гонок прошлого сезона, включая разделку на "Джиро д’Италия Вумен", также было высказано предположение, что у некоторых участниц могло быть что-то спрятано под майкой. Профессор аэродинамики Берт Блокен высказал мнение, что нагрудный обтекатель при гонке на 20–30 км может помочь выиграть решающие секунды.

Команды, с которыми поговорил WielerFlits, считают, что жюри UCI должно принять меры против этого. По их мнению, это можно сделать очень просто: женщина-член жюри должна проверить гонщиц в закрытой палатке сразу после индивидуальной гонки на время, чтобы убедиться, что они ничего не прячут в своих бюстгальтерах или под аэродинамической одеждой сказано в материале

Разделка длиной 21 км пройдет на женском "Тур де Франс" 4 августа.