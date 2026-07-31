В КЧР удаленная с ЕГЭ выпускница через суд добилась права пересдачи экзамена В КЧР удаленная с ЕГЭ из-за скандала с пуговицей школьница добилась пересдачи

Москва31 июл Вести.В Карачаево-Черкесии школьница, удаленная с ЕГЭ по биологии из-за подозрений в наличии в пуговице встроенной видеокамеры, через суд смогла добиться права пересдать экзамен. Как передает ИА "Регнум" со ссылкой на материалы суда, девушка доказала, что на одежде не было ни камеры, ни пуговицы.

Как следует из документов, члены экзаменационной комиссии заподозрили, что в пуговице на блузке девушки встроена камера. По словам одного из экзаменаторов, поводом для подозрений стали возникшие блики и поведение выпускницы.

Представитель школьницы пояснил, что по состоянию здоровья девушка вынуждена носить жесткий корсет с металлическими вставками. Детектор при входе в пункт проведения экзамена среагировал на металл. Также в ходе проверки было установлено, что на блузке были металлические кнопки, а не пуговицы.

Суд признал акт об удалении с ЕГЭ незаконным и разрешил девушке повторно сдать экзамен.