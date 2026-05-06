Москва6 мая Вести.Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, выразила готовность присоединиться к возможному бойкоту теннисисток, если большинство коллег примет такое решение. Ее слова приводит официальный сайт турнира в Риме.

В апреле организаторы "Ролан Гаррос" объявили о повышении призового фонда на 9,53% по сравнению с 2025 годом — до 61,7 миллиона евро. Победители в одиночном разряде получат 2,8 миллиона евро, финалисты — 1,4 миллиона.

Однако в апреле 20 ведущих игроков во главе первой ракеткой мира Ариной Соболенко раскритиковали в письме организаторов Открытого чемпионата Франции за недостаточное, по их мнению, увеличение призового фонда.

Если бы большинство сказало, что мы бойкотируем [турниры] и не играем, тогда я бы, конечно, поддержала. Это не было бы проблемой. Я считаю, что улучшения, которые нужно провести, касаются не только турниров Большого шлема и не только увеличения призовых прокомментировала ситуацию Рыбакина

Теннисистка обратила внимание, что многие не знают о высоких налогах: даже при высоких заработках большая часть суммы уходит на отчисления.

Рыбакина признала, что говорить о бойкоте сложно: за годы возникали разные проблемы, однако спортсменки так и не объединялись по-настоящему, чтобы изменить ситуацию.