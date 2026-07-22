Москва22 июл Вести.Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) впервые в истории турниров серии Большого шлема предложили спортсменам долю от общих доходов соревнований. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Соответствующая инициатива была передана представителю теннисистов Ларри Скотту во время Уимблдонского турнира. Несмотря на то, что окончательное соглашение пока не подписано, переход к такой модели распределения прибыли называют важным шагом в формировании призовых фондов.

Ранее ведущие ракетки мира, включая белоруску Арину Соболенко и итальянца Янника Синнера, выражали готовность бойкотировать Roland Garros из-за неудовлетворительного размера выплат. Игроки требуют от организаторов турниров Большого шлема гарантий распределения не менее 16% от общей выручки в качестве призовых уже сейчас, с последующим увеличением этого показателя до 22% к 2030 году.