Дизайнер раскрыла, как на самом деле красный цвет в одежде меняет женщин Дизайнер Алевтини раскрыла, как красный цвет в одежде меняет женщин

Москва25 июл Вести.Красный цвет в одежде считается очень мощным и энергичным, женщинам он нередко придает ощущение уверенности. Об этом ИС "Вести" рассказала дизайнер, основательница одноименного бренда высокой моды Олеся Алевтини.

По словам специалиста, красный цвет – не совсем про эпатаж, а про внутреннюю энергию.

На самом деле красный цвет – это очень энергичный и очень мощный цвет… Когда ты его надеваешь, то чувствуешь себя намного увереннее. То есть, это не то чтобы про эпатаж, а это про то, чтобы привлечь таким образом внимание – это про внутреннюю энергию, про то, как ты себя ощущаешь, когда ты его носишь сказала Алевтини

Чтобы образ выглядел дорого, дизайнер посоветовала сделать акцент именно на красную вещь, а к ней уже добавлять дополнительные цвета.

Его (одежду красного цвета. - Прим. ред.) нужно правильно носить, чтобы образ выглядел дорого, а не кричал, что я тут на себя все подряд надела и чтоб меня все заметили. Главное здесь правило, на мой взгляд, это дозировка, то есть пусть он (красный цвет. - Прим. ред.) будет главным акцентом, так скажем, в образе. Он очень хорошо сочетается с определенными цветами – например, деним или белый цвет, белая рубашка. Это всегда очень такой свежий, легкий, современный вариант пояснила она

Кроме того, по мнению специалиста, можно сочетать красный с темными оттенками – черным или темно-синим.

Те же темные цвета – это черный или темно-синий – это уже такая более статусный, уверенный, такой драматичный образ. Если мы говорим о каких-то светлых тонах – то это бежевый, молочный или там серый цвет – это такое благородное сочетание, оно спокойное. Эти цвета смягчают яркость самого красного и делают его более таким сложным, элегантным цветом добавила дизайнер

Эксперт также выразила уверенность, что красный цвет идет абсолютно всем женщинам - вне зависимости от цветотипа, возраста или каких-то особенностей.