Дженнифер Лопес раскрыла, что считает самым сексуальным в мужчинах Джей Ло: мужчин делает сексуальными не частный самолет, а помытая посуда

Москва25 июл Вести.Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, что именно, на ее взгляд, действительно делает мужчин сексуальными. Ее слова приводит портал Yahoo News.

16 июля артистка выступила на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Италии. Она ненадолго прервала пение, чтобы поговорить с публикой. По словам Лопес, люди смотрят на нее годами и думают, что ее образ жизни обходится дорого. Певица подтвердила, что это и правда так, но у нее свои деньги.

Джей Ло добавила, что женщинам не нужно, чтобы им кто-то что-то покупал, хотя иногда это приятно.

Но знаете, что делает мужчину по-настоящему привлекательным? Это не часы, не машина, не частный самолет … Это видеть, как он застилает постель утром или моет посуду, когда вы устали вечером поделилась Лопес

Она уточнила, что именно это считает сексуальностью.

Потому что, дамы, вы знаете, мы делаем все добавила певица

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес свела татуировку в честь бывшего супруга Бена Аффлека.