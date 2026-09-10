Москва10 сен Вести.Посадка елей по соседству с борщевиком поможет эффективно бороться ядовитым растением благодаря естественной конкуренции за солнечный свет. Об этом ИС "Вести" заявил агроэколог Антон Гладилин.

По его словам, критическое значение имеет высота саженца ели.

Он должен быть где-то около 50 сантиметров. То есть условно у нас, допустим, луг, который зарос борщевиком. Если туда посадить елочки такого размера, то они будут медленно расти. Конечно, они будут затеняться борщевиком, но тем не менее рост будет продолжаться. И на определенном этапе обгонят борщевик и начнут затенять уже его. Борщевик у нас растение, которому нужен свет. То есть любому растению нужен свет, но борщевику его нужно много, и он не заходит глубоко в леса. То есть он там не цветет и через какое-то время может даже погибнуть. И вот на этом основана технология – затемнить борщевик. Собственно, так даже называется эксперимент - "Украденное солнце"