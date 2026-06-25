Mash: с борщевиком будут бороться по ночам с помощью ультрафиолетовых ламп

Mash: найден новый способ борьбы с борщевиком Mash: с борщевиком будут бороться по ночам с помощью ультрафиолетовых ламп

Москва25 июн Вести.Ученые предлагают новый способ борьбы с борщевиком – его планируют по ночам выжигать ультрафиолетовыми лампами, сообщает Telegram-канал Mash.

Днем они (растения – прим. ред.) растут, ночью копят силы и отдыхают. Изобретатели больше не дадут сорняку качественно восстанавливаться: специальные системы будут в темное время суток светить на кусты пишет паблик

По его данным, проведенные испытания завершились успешно, в них использовались списанные ультрафиолетовые лампы из медицинских учреждений.