Москва28 июнВести.Свыше 23,4 тысячи гектаров планируется обработать в Московской области в рамках второго этапа борьбы с борщевиком Сосновского, сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Сейчас начался второй этап – повторная обработка тех же участков, которая продлится до начала осени. Это необходимо, чтобы уничтожить новые всходы. В рамках второго этапа будет повторно обработано более 23,4 тысячи гектаровотметили в пресс-службе ведомства
Во время первого этапа, который проходил с мая до середины июня, во время активного роста растений, было обработано 100% запланированных площадей.