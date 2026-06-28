Более 23 тыс. га обработают в Подмосковье за второй этап борьбы с борщевиком

В Подмосковье начался новый этап борьбы с борщевиком Более 23 тыс. га обработают в Подмосковье за второй этап борьбы с борщевиком

Москва28 июн Вести.Свыше 23,4 тысячи гектаров планируется обработать в Московской области в рамках второго этапа борьбы с борщевиком Сосновского, сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Сейчас начался второй этап – повторная обработка тех же участков, которая продлится до начала осени. Это необходимо, чтобы уничтожить новые всходы. В рамках второго этапа будет повторно обработано более 23,4 тысячи гектаров отметили в пресс-службе ведомства

Во время первого этапа, который проходил с мая до середины июня, во время активного роста растений, было обработано 100% запланированных площадей.